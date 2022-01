Bruno de Carvalho goza com Jorge Jesus no 'Big Brother Famosos'

Foto: Vítor Mota

Bruno de Carvalho aproveitou a sua participação no 'Big Brother Famosos', da TVI, para gozar com o treinador Jorge Jesus. Durante um exercício em que o antigo dirigente do Sporting apresentava a 'tática' das tarefas semanais aos colegas do reality show (começou no domingo), imitou a forma de falar do antigo técnicos dos leões. O momento tornou-se viral nas redes sociais.Recorde-se que, depois de ter terminado a sua primeira passagem pelo Benfica, Jesus foi, em 2015, contratado por Bruno de Carvalho, que na altura era presidente do Sporting, para treinar o clube durante três anos. Jorge Jesus acabou por sair em 2018, sem ter conseguido ser campeão. Bruno de Carvalho assumiu, algum tempo depois, arrepender-se de ter contratado o técnico. "Errei na decisão de o contratar", declarou. Bruno de Carvalho saiu depois da presidência dos leões, na sequência da invasão à Academia de Alcochete. Jesus rumou ao Al-Hilal, passou pelo Flamengo e regressou ao Benfica, de onde saiu já no fim do ano passado.