Bruno de Carvalho insulta todos aqueles que o criticaram por violência no 'Big Brother'

Desde que foi expulso do ‘Big Brother Famosos’ (TVI), no passado domingo, Bruno de Carvalho, de 50 anos, tem estado muito presente nas redes sociais, onde aproveita para arrasar todos aqueles que o acusaram de violência doméstica contra a namorada Liliana Almeida. Ana Garcia Martins, mais conhecida como ‘Pipoca Mais Doce’, a deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua, a cantora Carolina Deslandes e Andrea Soares, melhor amiga da concorrente, foram alguns dos alvos do ex-presidente do Sporting.Como Ana Garcia Martins, comentadora no reality show, namora com o consultor jurídico Diogo Orvalho, um dos grandes apoiantes da expulsão de Bruno de Carvalho dos leões após a invasão a Alcochete, em 2018, o antigo dirigente verde e branco aproveitou para ‘matar dois coelhos de uma só cajadada’. "A Piporca e o Orvalho só devem ter tesão quando falam do Carvalho", escreveu no Twitter.A Carolina Deslandes, o ex-concorrente do ‘BB Famosos’ chamou "otária, despeitada, idiota e cretina". "Era um amor para a vida toda e ficou na estação do Rossio", começou por escrever, referindo-se ao êxito musical da cantora. E acrescentou: "Perguntem à Deslandes se esta azia vem de eu ter namorado uma prima… era amor para a vida toda, otária! (E a prima é uma querida)". Já Joana Mortágua foi apelidada de "idiota".Na tarde de segunda-feira, menos de 24 horas depois da sua expulsão do programa, Bruno de Carvalho fez um direto de mais de uma hora nas redes sociais, onde arrasou Andrea Soares. "[A Liliana] tem aquelas atrasadas mentais das amigas", começou por afirmar, dirigindo-se à cantora. "Se eu tivesse amigos como tu, metia-me num caixote do lixo de vergonha", acrescentou.Bruno de Carvalho também disparou ataques contra Mário Jardel, que decidiu continuar no programa após ter tomado conhecimento da morte da mãe. "Claro que eu ficava no programa se minha mãe falecesse", começou por afirmar de forma irónica. "O programa é importantíssimo, ganha-se um Boeing e um iate com helicóptero… Cada um é como cada qual… Não, não… Atenção, está a chorar para caraças… Ya, eu também estou…", disse.Sobre o facto de a namorada ter optado por continuar no reality show da TVI, Bruno de Carvalho atribuiu as culpas à produção do programa. "A pessoa está em casa por causa de um car**** de um psicólogo e de um Big, que é uma voz de m****, que não tem interesse", escreveu, tendo afirmado, ainda, que Liliana está a ser vítima de "lavagem cerebral".Após a TVI ter sido acusada de "monetizar violência" por ter mantido Bruno de Carvalho no reality show até ao passado domingo, apesar das críticas e queixas em várias entidades, o ‘Público’ revela que a Betano, casa de apostas online, e a Vinted, plataforma de venda de roupa em segunda mão, cancelaram os seus patrocínios ao canal. "Não toleramos qualquer ato de violência, seja física, psicológica ou verbal", disse uma das empresas.