Ex-presidente do Sporting vive nova paixão. O casal foi surpreendido pela 'Vidas' durante um encontro romântico em Lisboa.

14:40

Rute Lourenço

Melhores dias parecem chegar à vida de Bruno de Carvalho, que está cada vez mais afastado dos holofotes mediáticos.A 'Vidas' surpreendeu o gestor e o seu novo amor durante um encontro romântico à porta de sua casa, no Lumiar, em Lisboa, e testemunhou a cumplicade que os une.Para trás, parecem ficar as polémicas com a ex-mulher, Joana Ornelas.