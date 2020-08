Bruno de Carvalho termina namoro e volta para casa dos pais

Bruno de Carvalho revelou, nas redes sociais, que está a aproveitar o mês de agosto para um período de férias com as filhas no Algarve. De fora deste descanso ficou a jovem com quem o antigo presidente do Sporting namorava há mais de um ano, confirmando a informação a que a ‘Vidas’ teve acesso de que Bruno está novamente solteiro. "", conta uma fonte próxima do ex-presidente sportinguista, acrescentando que a decisão da separação partiu de Bruno e deixou a companheira de rastos e com uma sensação de injustiça. "No último ano, a vida de Bruno de Carvalho sofreu uma reviravolta com alguns dissabores e pontos positivos. A maior vitória foi celebrada pelo antigo dirigente do Sporting com grande satisfação. Depois de vários meses impedido de ver a filha mais nova, devido à relação tensa com a ex-mulher Joana Ornelas, Bruno, de 48 anos, conseguiu em tribunal o direito a estar com a pequena Leonor, hoje com mais de um ano. A guarda da bebé continua a cargo da antiga companheira, mas o ex-presidente do Sporting passa com a filha fins de semana alternados e agora um período de férias. "", diz a fonte.No entanto, Bruno de Carvalho não se livra das polémicas, e a nível familiar voltou a protagonizar uma guerra, desta vez com a irmã, Alexandra, que foi o seu braço-direito durante todas as batalhas judiciais que Bruno travou. "Certo é que desde que saiu da presidência do Sporting e somou polémicas que Bruno de Carvalho se viu obrigado a mudar radicalmente o estilo de vida. Na altura, pagou uma caução de 70 mil euros (entretanto recuperada há poucos meses) para aguardar julgamento em liberdade no caso da Academia de Alcochete, teve de arrendar a casa de luxo onde vivia no Lumiar e passou a morar com a namorada, na zona de Cascais, e a deslocar-se no carro da companheira.Agora, segundo os amigos, está a tentar recuperar parte desse estilo de vida faustoso, embora continue sem trabalhar e sem rendimentos fixos. "Novamente solteiro, há quem diga que o antigo presidente dos leões poderá tentar uma reaproximação a Joana Ornelas, mulher que nunca esqueceu. "", diz uma outra fonte.