Bruno Fernandes: a nova vida do craque em Inglaterra

08 fev 2020 • 15:22

Carolina Cunha

Com 25 anos, Bruno Fernandes vive um dos momentos mais altos da sua carreira com a transferência do Sporting para o Manchester United. Um negócio milionário há muito aguardado pelo jogador, que cumpriu um dos seus maiores sonhos ao integrar a Liga inglesa.A apoiar o craque na mudança radical de vida está a mulher, Ana Pinho, com quem Bruno mantém uma relação desde os tempos de escola. A jovem, que abdicou da sua vida para viver os sonhos de Bruno, enfrenta agora mais uma mudança de país para acompanhar o marido. Com o novo contrato que só tem um fim previsto em 2025, Bruno Fernandes e a família deixam Lisboa e passam a viver em Manchester. Apesar de ainda pouco se saber sobre as novas rotinas do jogador em Inglaterra, sabe-se que a família ainda enfrenta o processo de mudanças.Ana Pinho e a filha Matilde, de três anos, já marcaram presença no Etihad Stadium, no jogo de estreia de Bruno frente ao Wolverhampton. Vestidas a rigor, mãe e filha aplaudiram o seu desempenho e mostram ser o principal pilar de Bruno Fernandes nesta nova fase da sua carreira, em que a família ainda se está a adaptar a novas rotinas.Considerado um "homem de família", Bruno e Ana, que vivem uma relação sólida há cerca de oito anos, sonham continuar a aumentar a família e ter mais filhos comum.