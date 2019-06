Bruno Fernandes aproveita para descansar enquanto espera contrato

01:30

Enquanto aguarda que o seu futuro profissional se resolva, Bruno Fernandes desfruta agora das tão desejadas férias em família. O ainda jogador do Sporting escolheu o Algarve para ir a banhos com a mulher, Ana Pinho, a filha e um grupo de amigos.Segundo oapurou, o futebolista está instalado no Lake Resort, em Vilamoura, onde pernoitar, nesta altura do ano, pode custar 660 euros, para uma suite.Das férias do atleta têm feito parte mergulhos na piscina, jantares entre amigos e, claro, muita atividade física. O craque partilhou fotos após uma jogatana à qual não faltou Ricardo Quaresma e também mostrou que tem ido ‘religiosamente’ ao ginásio para manter a forma.