Bruno Fernandes dá passeio em família na Disney em Paris

O jogador partilhou uma imagem nas redes sociais com os milhares de seguidores de um retrato em família, ao pé do palácio do parque de diversões."O futebol é a minha alegria, mas a família é o local onde começa a vida e o amor nunca acaba", escreveu o jogador do Sporting na legenda da publicação. Recorde-se que Bruno Fernandes e Ana Pinho mantêm a relação amorosa desde 2012.