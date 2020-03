Bruno Fernandes declara-se ao pai em dia especial: "Meu herói"

"Sabes o quanto estou grato por ser teu filho e por te ter como meu herói e principal referência também. Muitas felicidades booo careca", escreveu ainda.



O jogador mostrou-se ainda animado com o pai através de um vídeo onde os dois surgem a jogar 'sobe e desce'.





Afastado dos relvados tal como outros jogadores devido ao surto de coronavírus, Bruno Fernandes tem desfrutado de momentos na companhia da família.Esta terça-feira, dia 24 de março, o jogador que está atualmente ao serviço do Manchester United assinalou uma data especial: o 83º aniversário do pai, José Fernandes.Ao lado do pai e da filha, a pequena Matilde, de três anos, fruto da relação com a mulher, Ana Pinho, o craque mostrou-se radiante., começou por escrever na legenda da publicação.