Bruno Fernandes dedica golo á mulher

01:30

André Filipe Oliveira

Bruno Fernandes voltou a captar atenções ao marcar contra o Tottenham de José Mourinho, no jogo de sexta-feira, e também pela forma como festejou o momento, fazendo alusão à gravidez da mulher, Ana Pinho. "Não é o resultado que queremos, mas estamos ansiosos para o próximo jogo", assinalou o português ao serviço do Manchester United, através das redes sociais, recebendo vários comentários de apoio dos amigos mais próximos e dos milhares de fãs, que filmaram o momento transmitido pela televisão, tornando-o viral.Neste novo regresso à vida profissional, Bruno Fernandes tem contado com o apoio exclusivo da companheira, que tem estado mais resguardada em casa devido à pandemia de Covid-19 e totalmente dedicada à filha mais nova, Matilde.O casal mantém uma postura muito recatada na vida em Inglaterra, só revelando pequenos detalhes da mansão de luxo onde reside, através das redes sociais, com pequenas gravações de brincadeiras da filha ainda bebé. A menina está em êxtase com a chegada do irmão, Gonçalo, prevista para o final do verão. O ex-jogador do Sporting já se revelou emocionado com a oportunidade de ter um rapaz, a quem pretende passar o gosto pelo futebol. Os amigos mantêm atenções diárias ao casal. Por exemplo, Carolina Deslandes e Diogo Clemente fazem constantes videochamadas com o casal amigo.