Bruno Fernandes descansa no Algarve antes de aumentar família

01:30

Rui Pando Gomes

Depois de meia época alucinante ao serviço do gigante Manchester United e a poucos dias de voltar a ser pai, Bruno Fernandes está a desfrutar de umas merecidas férias no Algarve.O craque português está hospedado num hotel em Vilamoura e vive com grande emoção a reta final da gravidez da mulher, Ana Pinho, junto com a filha Matilde, de três anos. O casal aguarda a chegada do primeiro filho rapaz, a quem vão chamar Gonçalo. O nascimento do bebé está previsto para o final do verão.Durante as férias, o casal tem vivido vários momentos em família, com destaque para um passeio de barco junto à costa algarvia e mais recentemente com a realização de uma sessão fotográfica em família.O antigo jogador do Sporting tem ainda passado vários momentos com o colega de equipa Diogo Dalot e com a namorada deste Cláudia Pinto Lopes, com quem jantaram no espaço Sky Valley, em Vilamoura.