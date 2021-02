Bruno Fernandes emocionado no aniversário da filha Jogador não esteve com Matilde no dia do seu 4º aniversário, mas a mulher preparou festa de sonho.

07 fev 2021 • 13:13

Vânia Nunes

Mesmo em tempos de pandemia e de novo em confinamento, a filha mais velha de Bruno Fernandes e Ana Pinho, Matilde, teve direito a uma festa de aniversário digna de um conto de fadas. O jogador do Manchester United não esteve presente mas deixou uma mensagem emocionada à filha nas redes sociais.

"Não te consigo dar a festa de anos que tanto desejava, com os avós, os primos, os tios e os amigos, mas tu sabes que assim que o ‘bicho’ passar o pai e mãe vão fazer de tudo para que possamos festejar de novo e como tu tanto mereces. Hoje serás só tu a mãe e o mano. A mamã preparou um dia especial e com muitas coisas para fazer, espero que aproveites e te divirtas muito. Serás sempre o eterno amor da minha vida", escreveu, sem esconder a emoção. "Não consigo acreditar que já lá vão quatro anos desde que te conheci. Quando nasceste, a minha vida ganhou outra cor, os dias nunca mais foram iguais e todos eles com uma novidade que tu tinhas para me mostrar".

Pais orgulhosos

Também Ana Pinho recorreu ao Instagram para felicitar a filha. "Ainda ontem eras a bebé mais linda deste mundo, tão pequenina, tão perfeitinha, cabias no meu peito, que saudades dessa altura... Agora estás uma crescida, uma menina maravilhosa, tão inteligente, tão sabichona e resmungona, teimosa mas a mais carinhosa deste mundo. Por mais voltas que a nossa vida dê, tu nunca te queixas, não dás trabalho nenhum, adaptas-te com toda a naturalidade do mundo, seja em que língua for, em que país for, ajudas a mãe em tudo".

