Bruno Fernandes emotivo no aniversário da filha: "A minha vida ganhou mais brilho"

"Hoje faz 3 que a minha vida ganhou mais brilho e que tu continues com essa alegria contagiante e o teu mau feitio igual ao meu. Muitos parabéns meu amor", começou por dizer Bruno, que não deixou também de felicitar a companheira: "Obrigado Ana Pinho pelo melhor presente que alguma vez me deram em todos estes anos", disse ainda.



A mulher do futebolista, Ana Pinho, também partilhou uma fotografia da bebé. "Parabéns amor da minha vida", escreveu na legenda da publicação.







Com a mudança da família para Inglaterra acabou por ser uma altura atribulada para Bruno Fernandes e Ana Pinho prepararem uma festa. Mas o novo clube do jogador, Manchester United, fez uma surpresa à família e ofereceu um bolo de aniversário para soprarem as velas à menina. "Obrigada Manchester United. A Matilde está encantada com este bolo", escreveu Ana Pinho.





Bruno Fernandes festejou o 3ºaniversário da filha, Matilde, fruto da relação com a mulher, Ana Pinho. Um momento especial que coincidiu com outro de grande significado para a carreira do jogador: o craque assinou contrato com o Manchester United, dizendo assim adeus ao clube leonino.

