Bruno Fernandes estreia-se nas novelas

Bruno Fernandes é um craque no campo mas também vai brilhar como ator, na novela 'Alma e Coração', na SIC.O capitão do Sporting vai fazer uma participação especial na produção, onde irá interpretar-se a ele próprio. Na cena irá contracenar com Miguel Costa e Rui M. Silva, que interpretam Rui e António.Na história, Bruno Fernandes vai até à Escola de Circo dar uma palestra sobre a importância dos valores de equipa e como isso é relevante também na vida fora do campo.Para além do jogador, a cena contou também com a Academia do Johson, uma associação que se dedica ao desenvolvimento e integração social de jovens e crianças dos bairros da zona da Cova da Moura.A cena será exibida no sábado, dia 1 de junho, pelas 21h55.