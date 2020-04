Bruno Fernandes goza nova gravidez ao segundo

Desde o início do estado de emergência, o casal encontra-se a cumprir isolamento em Vila Nova de Gaia, terra natal de Bruno Fernandes, isto enquanto o jogador não é chamado de regresso a Inglaterra para voltar aos treinos do Manchester United.Recorde-se que foi no passado dia 26 de março que Bruno Fernandes anunciou a gravidez da mulher com uma foto da filha, Matilde, a beijar a barriga da mãe. "Parece que conseguiu empatar as contas cá por casa. Baby boy a caminho", escreveu na legenda da imagem.A foto foi comentada por vários colegas da seleção. Sérgio Oliveira perguntou mesmo: "Fartaste-te de ver televisão?" Pizzi acrescentou: "Parabéns meu menino. O melhor da Vida."Recorde-se também que o ex-jogador do Sporting revelou o nome do bebé numa conversa no Instagram com a cantora Carolina Deslandes no passado dia 16."O Gonçalo Paciência está a saber agora, em primeira mão", disse, fazendo referência a um outro colega de profissão. "Não é por tua causa Gonçalo, se fosse por tua causa não teria este nome", afirmou, em tom de brincadeira, acrescentando que "não teve grande voto" na escolha do nome do seu filho."Eu queria Bruninho Júnior mas tive pouca gente a apoiar-me nesse nome. Tive que ceder", confidenciou o craque português.