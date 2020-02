Bruno Fernandes mostra-se solidário com criança com deficiência

Bruno Fernandes mostrou-se solidário e ajudou uma criança que precisava de apoio devido a problemas de saúde.O ex-jogador do Sporting, que joga atualmente no Manchester United, para onde foi transferido no dia do 2º aniversário da filha, Matilde , mostrou-se emocionado e não conseguiu ficar indiferente ao caso de dois irmãos, Rafael e Melany, que sofrem de miopatia central.O humorista Fernando Rocha apelou à ajuda nas redes sociais, concentrando-se em Rafael que, neste momento, era a criança que mais necessitava de auxílio por precisar de um triciclo terapêutico para evitar que os músculos das pernas sofram alguns atrofios.Após o apelo, Fernando Rocha partilhou que o futebolista português se disponibilizou para cumprir com a necessidade da criança., começou por escrever., escreveu ainda Fernando Rocha, que conta também que conseguiu angariar mais 600 euros por donativos de pessoas que ficaram sensibilizadas com a situação.No entanto, como Bruno Fernandes assumiu a totalidade da despesa do tríciclo, Fernando garante que esse dinheiro angariado pelas outras pessoas vai servir para ajudar nas restantes despesas das terapias.Os seguidores não hesitaram em elogiar o gesto solidário de Bruno Fernandes e da companheira e mãe da única filha do craque, Ana Pinho.