Bruno Fernandes radiante com a família: "A vida a ganhar ainda mais vida"

Éo segundo golo mais importante.É assim que Bruno Fernandes define o nascimento do seu segundo filho, Gonçalo, fruto da relação com Ana Pinho.O parto aconteceu a 6 de setembro, durante a madrugada, após o jogador ter estado ao serviço da Seleção, que venceu a Croácia por 4-2. Embora não tenha marcado nenhum golo em jogo, a chegada do primeiro rapaz depressa fê-lo esquecer a frustração.A minha mulher Ana, mais uma vez, fez a nossa vida ganhar ainda mais vida, assinalou o atleta nas redes sociais.Encantado com o primeiro filho rapaz, Bruno Fernandes não tem dúvidas de que o futuro do menino poderá passar pelos relvados. É essa a sua vontade.Os últimos dias, os primeiros de Gonçalo no Mundo, têm sido vividos repletos de amor.Ana e o bebé estão a ser inundados de mimos dos mais chegados à família. Enquanto isso, Bruno Fernandes completou, na 4ª feira, o 26.º aniversário.O craque tem-se dividido entre os treinos da Seleção e o tempo para se dedicar à mulher e aos filhos, que precisam de mais apoio nesta fase.Os fãs têm acompanhado este momento feliz vivido pelo casal e enviado várias mensagens de carinho.