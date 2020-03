Bruno Fernandes vai ser pai e regressa a Portugal

A vida não pára e, em plena pandemia de Covid-19, há quem tenha motivos para celebrar. É o caso de Bruno Fernandes, que usou as redes sociais para anunciar que a família vai crescer muito em breve. "Parece que consegui empatar as contas cá por casa, baby boy a caminho. P.S.: mais um nenuco para a Matilde", escreveu, revelando desta forma que já sabe o sexo do bebé, e que o segundo filho será um menino.

Para dar a boa-nova aos fãs, o craque do Manchester United e a companheira, Ana Pinho, elegeram duas fotos a preto e branco, que revelam a felicidade que a família está a viver e o sorriso estampado no rosto da pequena Matilde, de apenas três anos, ao saber que em breve vai ter um irmão. "Um rapaz a caminho", escreveu a companheira do jogador para ilustrar a foto em que mostra a barriga saliente, ao lado da filha.

Regresso a Portugal

A viver em Manchester, Inglaterra, desde o início do ano, Bruno Fernandes tomou a decisão de regressar a Portugal para cumprir a quarentena no seu País. O jogador, de 25 anos, que é natural da Maia, já conseguiu sair do Reino Unido com a mulher e a filha, encontrando-se neste momento na sua casa de Vila Nova de Gaia. Através do Instagram, o futebolista revelou que tem permanecido em casa, a cumprir as medidas de isolamento, passando o tempo em brincadeiras com a filha.

Recorde-se que Bruno Fernandes e Ana Pinho estão juntos há oito anos. O amor começou nos tempos de escola, quando os dois partilhavam a mesma turma. Em 2013, o romance solidificou-se quando a namorada tomou a decisão de acompanhar o craque para Itália. A paixão vingou e agora a família vai aumentar.



Grávidas de quarentena

São várias as figuras públicas que estão grávidas nesta altura e não escondem os momentos de maior ansiedade que vivem por não poderem desfrutar em pleno desta fase das suas vidas.



Carolina Patrocínio, Débora Monteiro, Diana Pinto – filha do antigo jogador João Vieira Pinto – e Sanne, mulher do jogador Eder, são algumas das grávidas famosas, que fazem questão de cumprir a rigor todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde em tempo de pandemia.