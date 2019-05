Bruno Fernandes visita Cristina Ferreira e revela pormenores sobre a sua permanência no Sporting

vive um momento alto da sua carreira, ao serviço do Sporting. O craque, de 24 anos, foi considerado o melhor jogado da Liga Portuguesa esta época e é atualmente um dos jogadores mais acarinhados do clube leonino.Numa conversa intimista com Cristina Ferreira, no 'Programa da Cristina', o jogador falou da família que construiu ao lado de Ana Pinho e da filha Matilde, que é o brilho dos seus olhos. Voltar a ser pai também está nos planos do casal e o jogador não esconde a vontade de ter um menino na família.