Bruno Fernandes vive rodeados de luxos em Manchester

Matilde é uma bebé muito animada.

A companheira do ex-jogador do Sporting, que se mudou em janeiro passado para o clube inglês por 68 milhões de euros, tem revelado através das redes sociais várias zonas da casa de luxo, onde passa maior parte do tempo. Com a chegada do bom tempo, a jovem tem privilegiado os dias no exterior com atividades no jardim.Além disso, mantém todos os cuidados inerentes a uma gestação. Ana Pinho está grávida de um menino, que deverá nascer no final do verão.Carolina Deslandes e o companheiro Diogo Clemente foram dois deles. O casal de músicos também vive nesta zona próxima da capital portuguesa e aproveitava vários dias do fim de semana para juntar os filhos a brincar. As saudades acumulam-se agora com o afastamento de milhares de quilómetros.