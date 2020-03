Bruno Gagliasso celebra 10 anos de casamento

01:30

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão casados há dez anos e não podiam estar mais felizes. O casal elogiou-se mutuamente nas redes sociais."Gio é a minha paz, a minha companheira de jornada (...) a pessoa que está sempre ao meu lado. Ela é quem me ergue, quem me dá forças. Juntos caminhamos e construímos uma família. A nossa família!", escreveu no Instagram o ator que se prepara para ser novamente pai.Giovanna, grávida de seis meses, respondeu ao elogio do marido. "São dez anos de casamento, mas acima de tudo, dez anos de amizade, parceria, amor, construção. De dois eternos apaixonados olhando na mesma direção." O casal já tem dois filhos adotivos.