Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank rendidos a Portugal

Giovanna Ewbank, de 34 anos, e Bruno Gagliasso, de 39, são mais um casal de artistas brasileiros a escolher Portugal para viver. O facto de esta ser uma forma de poderem estar mais próximos um do outro, já que o ator está a gravar a série ‘Santos’, da Netflix, em Madrid, foi uma das razões apontadas para a mudança, mas não a única."Sempre fui apaixonada por Portugal e o facto de a pandemia estar mais controlada por aqui ajudou-nos muito nessa decisão", escreveu a atriz e modelo nas redes sociais, onde também partilhou fotos do novo lar. Gagliasso também assinalou a mudança com fotos a brincar com os filhos: Titi, de sete anos, Bless, de seis (ambos adotados), e Zyan, de dez meses. "Com vocês tudo fica ainda melhor", escreveu na legenda.Recém-chegado a Portugal, o casal jantou com o amigo português Ricardo Pereira e a mulher, Francisca.Desde que Jair Bolsonaro tomou posse cada vez são mais os brasileiros a fugir para Portugal. Giovanna Ewbank é uma das artistas que não poupa críticas ao presidente brasileiro. O marido apoia-a.Ao longo dos últimos anos foram muitos os atores que decidiram trocar o Brasil por Portugal, onde encontram a tranquilidade e segurança que tanto procuram. Marcello Anthony mudou-se com a mulher e os cinco filhos há cerca de três anos e destaca a qualidade de vida em terras lusas. Cascais foi a zona eleita pelo casal para viver. Também Giovanna Antonelli decidiu deixar o Rio de Janeiro e mudar-se para Lisboa com o marido, Leonardo Nogueira, e os três filhos.A atriz Úrsula Corona também encontrou a felicidade em Portugal, para onde se mudou em 2011, e diz-se uma fã incondicional de Marcelo Rebelo de Sousa. Adriano Toloza, Tassia Camargo e Sílvia Pfeiffer são outros artistas brasileiros atualmente a residir no nosso país.