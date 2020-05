Bruno Lage já foi pai pela segunda vez

Aos 43 anos, Bruno Lage foi pai pela segunda vez, de mais um rapaz, fruto do casamento com Maria Campos.O treinador da Luz regressou aos treinos na segunda-feira, 4 de maio, após o período de confinamento social mais feliz e motivado, poucos dias após o nascimento do bebé que faz as delícias de toda a família.O pequeno Manuel nasceu a 29 de abril, no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, e vem juntar-se a Jaime, de cinco anos.Bastante discreto no que à vida pessoal diz respeito, o técnico do Benfica preferiu viver o momento de felicidade em privado e não se manifestar publicamente sobre o nascimento do filho. Devido à pandemia da Covid-19, o treinador irá redobrar os seus cuidados de segurança e proteção com o recém-nascido.Recorde-se que a notícia de que o técnico iria ser pai novamente foi avançada pelo jogador André Almeida em novembro, durante um jogo polémico em que a equipa deu a volta ao resultado. "Não sei se posso partilhar, mas o míster disse-nos que iria ser novamente pai e que queria juntar a isso uma vitória. Isso deu-nos uma nova força para irmos à procura dos três pontos" revelou o craque.