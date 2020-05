Bruno Lages e Maria Campos mantêm relação discreta

11:45

Bruno Lage já foi pai pela segunda vez.O novo membro da família do treinador do Sport Lisboa e Benfica nasceu no passado dia 29 de abril, fruto, e o técnico já regressou ao trabalho, após o período de confinamento.O bebé chama-se Manuel e vem juntar-se a Jaime, de cinco anos, também fruto do mesmo casamento.Recorde-se que Bruno Lage revelou à sua equipa no final do ano passado, no intervalo do Benfica-Santa Clara, que ia aumentar a família. Na altura, os craques alegraram ainda mais o treinador ao darem a volta ao resultado e acabarem por ganhar o jogo.