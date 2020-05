Bruno Nogueira recebe declaração de amor da mulher após sucesso

Bendito seja esse teu espi´rito visionário que reflecte tão bem o papel da come´dia nas nossas vidas", escreveu.





Ao longo da quarentena, Bruno Nogueira entreteu os portugueses com o seu projeto online 'Como é que o Bicho Mexe', que se tornou um fenónemo em Portugal.A seu lado, embora nunca tenha dado a cara nem aparecido nos diretos, esteve sempre a mulher do humorista, Beatriz Batarda, com quem mantém uma relação sólida mas discreta há oito anos.Após o fim de 'Como é que o Bicho Mexe', Beatriz fez uma rara declaração de amor ao companheiro, através das redes sociais, em que enalteceu o seu talento.