Bruno Nogueira sobre Cláudio Ramos: "É um erro de casting"

"Eu confesso que espreitei aquilo e, para começar, acho que o Cláudio Ramos é um erro de casting, porque ele a apresentar o ‘Big Brother’ faz tanto sentido como meter o Pinóquio a fazer o ‘Polígrafo’, da SIC, ou o Marques Mendes a relatar a NBA", disse o comediante, em conversa na rádio TSF, ironizando a situação.



"Cheira-me que o Cláudio vai ser a primeira pessoa a abandonar o programa", brincou Bruno.



As comparações a Teresa Guilherme, a eterna anfitriã dos reality-shows em Portugal, ficaram evidentes.



Bruno Nogueira não poupou Cláudio Ramos, que se estreou ao comando da nova edição do 'Big Brother', no passado domingo.O humorista criticou a prestação da nova aposta da TVI e ainda mostrou que, para ele, Teresa Guilherme continua a ser a melhor escolha para ocupar o lugar, que foi agora substituída pelo antigo 'vizinho' de Cristina Ferreira.

"É o mesmo que comparar uma ceifeira debulhadora com uma tesoura de poda", disse, desvalorizando o papel de Cláudio face à apresentadora.



"A Teresa, só ontem, já tinha conseguido casar seis concorrentes e provocar o divórcio a outros dois. O Cláudio, no máximo, consegue pôr um concorrente a fazer um coração com as mãos. Não houve um trocadilho de natureza sexual, lamentável. Foi como passar de uma música do Quim Barreiros para os Madredeus", afirmou ainda Bruno Nogueira, instalando a polémica.



Bruno Nogueira também tem captado as atenções nos diretos que tem realizado através das redes sociais, onde surge à conversa sobre vários temas com algumas figuras públicas a participar.



Recentemente, partilhou um momento hilariante onde o ator Albano Jerónimo mostrou o rabo. Mais tarde, João Manzarra também não passou despercebido durante o formato online ao provocar a ex-namorada, Jessica Athayde, enquanto Diogo Amaral, pai do filho da atriz, assistia.