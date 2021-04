Bruno Savate acusado de namorar com Joana Alburquerque por dinheiro

voltaram a dar uma oportunidade ao amor e assumiram que estão a namorar novamente três semanas depois de terem saído da casa do 'Big Brother', na TVI, de costas voltadas. Esta mudança repentina de postura fez com que o antigo pugilistacomo prémio do reality show.A beta de Cascais, como é tratada, recorreu às suas redes sociais onde se mostrou perplexa com as acusações feitas ao namorado., começou por escrever.Joana garantiu ainda estar "chocada" com os comentários que vê sobre a sua relação. "

Joana e Bruno Savate estão a desfrutar de uns dias românticos perto do Gerês numa unidade hoteleira onde cada noite pode custar entre 125 a 160 euros. Ao ver que tinha sido criticada, a vencedora do 'Big Brother' ironizou com os críticos de que estaria a ter umas férias pagas pelos seguidores. "Obrigada a todos os fãs milionários que nos pagaram as férias aqui no Gerês. (Agradeço a um total de 0 pessoas)".



Recorde-se que no 'Big Brother' a relação entre Joana e Bruno durou poucas semanas devido a ataques de parte a parte. No 'Cristina ComVida' confidenciaram como se reaproximaram.