Bruno Savate ameaça jornalistas durante conferência de imprensa

"Tu assinaste um contrato, sabias para o que vinhas, desculpa lá, aguenta-te à bronca", atirou.



Os comentários contra a imprensa continuaram tendo chegado a ameaçar com processos. "Isto foi um pouco de ironia para sentirem o que é uma cadeira quente, aprendam que eu não duro sempre. Não vos dava dois dias numa casa. Vou gastar os meus 7.500 euros a processar todas as revistas que falaram mal de mim. No final, vou lucrar algum".



Bruno Savate tem estado a cumprir as suas obrigações contratuais com a TVI. Esta terça-feira, 30 de março, realizou uma conferência de imprensa com os jornalistas mas o seu discurso foi pautado por ironia tendo insultado os jornalistas.O segundo classificado do 'Big Brother - Duplo Impacto' perdeu as estribeiras quando se falou no facto de ter perdido para Joana, mesmo sendo um concorrente confiante.".

Após a postura do concorrente contra os jornalistas, o canal de Queluz de Baixo já veio pedir desculpas pelo comportamento do concorrente. "A TVI não se revê nos comentários do Bruno Savate durante a conferência de imprensa de hoje. Lamentamos a conduta do concorrente", salientam.