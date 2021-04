Bruno Savate confirma que estava medicado dentro do 'Big Brother'

Após o fim do programa 'Big Brother - Duplo Impacto' (TVI) em que Bruno Savate arrecadou o segundo lugar, o nortenho falou da depressão que enfrenta há vários meses causada pela morte do gato que via como um filho.

Savete confirma agora que tomava comprimidos para controlar a doença dentro da casa mais vigiada do País.

"O que eu tomava era única e exclusivamente à noite algo que

diminuía a ansiedade

para poder descansar melhor,

e de manhã tomava um comprimido para fazer o meu cérebro arrancar e para eu ver felicidade em pequenas coisas.

Tenho comprovativos e receitas médicas. Mesmo assim, tinha muita dificuldade em adormecer devido ao facto dos concorrentes não respeitarem aquilo que eu estava a passar e faziam barulho até às 4 da manhã", disse na

conferência de imprensa em que chegou a ameaçar e insultar os jornalistas.