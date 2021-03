Bruno Savate desiludido com ex-namorada: "A Joana jogou contra mim"

16:26

Bruno Savate e Joana Albuquerque protagonizaram um romance de curta duração durante a última edição de 'Big Brother - Duplo Impacto', na TVI. No sábado foi a grande final e o prémio foi disputado entre os dois ex-namorados. A jovem de 21 anos acabou por levar a melhor e Bruno Savate ficou em segundo lugar.Esta terça-feira, 30 de março, o concorrente do reality show foi convidado de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no 'Dois às 10', da estação de Queluz de Baixo. O namoro relâmpago foi tema de conversa, onde Savate garante que se afastou de Joana quando percebeu que estava a ser enganado.lamenta., garante.O segundo classificado do 'Big Brother - Duplo Impacto' afirma que gostava mesmo da jovem. "".Durante a entrevista, Bruno Savate garantiu, ainda, que o que 'estragou' o seu jogo foi a entrega emocional a Joana. "", lamenta.