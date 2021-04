Bruno Savate e Joana ajudam programa de Cristina Ferreira a derrubar Fernando Mendes

"Tinha saudades dele e achava que ele também tinha minhas, e resultou (…) Estamos juntos há pouco tempo", revelou Joana, contando que foi ela a dar o primeiro passo para a reconciliação, através de uma mensagem escrita.





A Joana é uma mulher linda. Depois foram as nossas brincadeiras que tínhamos dentro da casa, fui-me apaixonando por ela aos poucos. O destino não escolhe… Eu dentro da casa apaixonei-me pela Joana. (..) vivemos intensamente lá dentro". "Dentro de um programa é complicado ter uma relação porque (…) toda a gente dá a sua opinião do que se está a passar entre nós os dois", confessou.

tem enfrentado dificuldades para vingar nas audiências com o seu novo programa de final de dia,, mas esta terça-feira ganhou algum fôlego.Uma vitória conseguida à custa do polémico casal do 'Big Brother', Joana Albuquerque e Bruno Savate, que foram as estúdios do programa da diretora de Ficção e Entretenimento confirmar que tinham reatado a relação.Bruno também se mostrou radiante e apaixonado. "Ainda assim, as novelas da SIC '' e '' reuniram as preferências do público.