assumiram o namoro no 'Cristina ComVida' , da TVI, esta terça-feira, 20 de abril, depois de terem sido fotografados num passeio romântico pela praia A reaproximação entre os dois aconteceu quando a vencedora do 'Big Brother', da estação de Queluz de Baixo, rumou até ao Algarve para visitar a amiga Jéssica Fernandes, no início do mês de abril.

"Tinha saudades dele, achava que ele também tinha minhas e resultou. Quando estava no Algarve enviei-lhe uma mensagem e voltámos a falar outra vez", confidenciou Joana a Cristina Ferreira.



O casal rumou esta quarta-feira, 21 de abril, para umas mini-férias românticas no Gerês.



Recorde-se que Joana e Bruno Savate protagonizaram um namoro polémico no reality show onde acabaram por colocar um ponto final no relacionamento depois de acusações de parte a parte.