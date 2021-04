Bruno Savate e Joana dão nova oportunidade ao amor e têm momento a dois no Porto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FOFOQUEI PT (@fofoqueipt)

assumiram um namoro no 'Big Brother', na TVI, mas o relacionamento durou poucas semanas por terem feitios diferentes e o relacionamento acabou ainda no reality show. Três semanas depois do fim do programa,Os dois ex-concorrentes do reality showe os rumores de uma reconciliação intensificaram-se. Este momento a dois acontece depois da vencedora do 'Big Brother' ter ido até ao Porto gravar um videoclipe. Depois das imagens de Bruno Savate e Joana terem sido partilhadas nas redes sociais, a jovem brincou com a situação., escreveu.Os rumores de uma reaproximação começaram depois de Bruno Savate ter defendido a ex-namorada num direto nas redes sociais e Joana partilhou uma fotografia dos dois a preto e branco na sua conta de Twitter