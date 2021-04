Bruno Savate e Noélia ameaçam com processo contra TVI e Endemol Concorrentes acreditam que as votações da final do reality show da TVI foram manipuladas. Família exige consultar resultados.

Joana Albuquerque foi a grande vencedora da última edição de ‘Big Brother’, TVI, tendo ganhado 20 mil euros. Um resultado que está a ser colocado em causa pelos familiares de Bruno Savate e Noélia. “Nem o Savate nem nós acreditamos naquela votação. A diferença entre o primeiro [Joana Albuquerque, com 62%] e o 2º classificado [Bruno Savate, com 38%] é muito grande e isso nunca tinha acontecido nas votações anteriores. Gostávamos que a TVI mostrasse os registos das chamadas e da votação na aplicação para podermos clarificar a situação. Estamos a ponderar avançar com uma queixa contra a TVI e a Endemol e pedir uma auditoria”, disse uma fonte próxima do ex-pugilista à revista ‘TV Guia’. Também Noélia, que ficou em terceiro lugar, questiona os resultados.

