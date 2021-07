Bruno Savate prepara 'reforma' dos reality shows

O ex-concorrente do ‘Big Brother’ Bruno Savate esteve, ontem, no ‘Manhã CM’, da CMTV, e fez um balanço sobre as últimas participações em reality shows.Assumiu-se fã do género televisivo e revelou que no total já teve mais sete participações, tendo vencido apenas um dos formatos. Agora, pretende ‘reformar-se’. “Gostava de voltar aos realities mas como comentador. Já fui jogador várias vezes e demonstrei essa faceta. Já percebo muito enquanto jogador, por isso, agora era mais desafiante comentar os novos concorrentes”, explicou em conversa com Duarte Siopa e Ágata Rodrigues.

Questionado sobre a veracidade das paixões que viveu no pequeno ecrã, o gondomarense revelou que o sentimento foi verdadeiro, mas que as relações não triunfaram.