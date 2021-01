Burlas da mãe da atriz Sara Barradas destroem a família

Sara Barradas enfrenta um dos piores momentos pessoais com a condenação da mãe, Felisbela Dias, a sete anos de prisão efetiva, após lesar, em milhares de euros, familiares e amigos. Com a ajuda do marido, João de Almeida – pai da sua filha mais nova – a mãe de Sara montou um esquema infalível. Dizia ser amiga de um alto cargo bancário que tinha acesso privilegiado a vantajosos negócios imobiliários. Depois de aliciar os mais chegados, Felisbela levava-os a transferir o sinal da compra da casa para a conta do companheiro. Os lesados perdiam, assim, o dinheiro sem terem acesso a qualquer negócio.O esquema, que foi repetido durante três anos, e era utilizado essencialmente com familiares, destruiu o clã de Sara Barradas, com a revolta a tomar conta dos lesados, que nunca reouveram o dinheiro. "É uma situação muito complicada. Isto destruiu a família", diz uma fonte, acrescentando que, apesar da revolta e de as burlas terem chegado, inclusivamente, ao companheiro, José Raposo, Sara se manteve do lado da mãe. "Ela sente-se desiludida e impotente perante isto tudo, claro, mas é a mãe dela", diz a fonte.Depois de ter sido condenada, assim como o marido, Feslisbela Dias aguarda agora a decisão do recurso apresentado no Tribunal da Relação.As burlas da mãe de Sara Barradas estendiam-se também ao negócio dos carros de luxo. Amigos eram aliciados para compras vantajosas, porém inexistentes.O esquema montado por Felisbela foi posto em prática em 2014 e terminou em 2017. O processo só agora ficou concluído, com a condenação da mãe de Sara.Numa fase particularmente difícil, é na filha Lua, em comum com José Raposo, que Sara Barradas encontra forças para sorrir. A bebé, que completa dois anos no próximo mês de maio, é a sua grande prioridade, assim como o companheiro, que apoia Sara incondicionalmente.Desde que a polémica foi tornada pública, Sara ainda não reagiu à condenação da mãe. Voltou às redes sociais para partilhar momentos de ternura ao lado da filha, tendo escrito "amo-te" na legenda. Os seguidores da atriz, de 30 anos, deixaram-lhe mensagens de força para que consiga superar este período menos bom.Entre algumas das pessoas burladas por Felisbela Dias estão figuras públicas, como é o caso de Maria João Abreu. A atriz, ex-mulher de José Raposo, é próxima da família e acabou por ser uma das vítimas da mãe de Sara Barradas, perdendo milhares de euros. Também a fadista Gisela João está entre os lesados de Felisbela, que circunscrevia a burla aos mais chegados.