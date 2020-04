Cabeleireiro de Soraia do 'Big Brother' esclarece polémica com peruca: "Ela sofria muito de preconceito"

Soraia Moraia, uma das concorrentes da nova edição do 'Big Brother', TVI, captou as atenções por um detalhe que não passou despercebido. Ao surgir no reality-show, os seguidores do programa repararam que a jovem usa peruca.A cabo-verdiana tomou a decisão de usar esse adereço e várias pessoas não hesitaram em questionar os motivos nas redes sociais.

"Infelizmente, as pessoas com cabelo afro sofrem de um certo preconceito", começou por explicar o cabeleireiro da concorrente, Junior Silva, à 'TV7Dias'.



"Com a Soraia não foi exceção. Quando era mais nova, ela sofria de muito preconceito por causa do cabelo e achava que o cabelo que tem lhe iria fechar portas" continuou, revelando que o sonho de Soraia "sempre foi fazer televisão" mas que ela sempre achou que "o cabelo não lhe proporcionaria a abertura de portas nesse meio".



O cabeleireiro contou ainda que sempre a incentivou a assumir a beleza natural, sem complexos, mas ela acabou por nunca conseguir ceder: "Eu dizia-lhe: ‘Soraia, tira a peruca. Tu és linda com o cabelo ao natural! Assume a afro. A afro é maravilhosa!’ Na altura, ela até me disse que queria ficar loira. Aclarei-lhe um pouco o cabelo, mas ela não aguentou ficar muito tempo com o cabelo ao natural. Ficou um, dois meses e depois voltou a usar peruca".



Apesar de Soraia insistir em recorrer ao uso de peruca, Junior Silva acredita que a jovem "vai acabar por tirar a peruca" no interior da casa do programa, principalmente se permanecer muito tempo no formato. "Tem de fazer manutenção. Por isso é que eu acho que ela vai acabar por tirar a peruca", disse.





A carregar o vídeo ...

Soraia do 'Big Brother' mostra-se sensual a dançar