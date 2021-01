Cabeleireiros impedidos de trabalhar arrasam Cristina Ferreira após mudança de visual: "A lei não é igual para todos"

"Lamento nem todos os cabeleireiros poderem trabalhar. Assim como eu, vários profissionais na área que é o seu meio de subsistência, estarmos privados de o fazer. Lamentável a lei não ser igual para todos", criticou uma profissional nas redes sociais.



ma falta de respeito para todos nós que não podemos trabalhar. Por extensões não é um bem de necessidade! Por lei não devia ter acesso a cabeleireiro e estética não é por estar na tv que pode fazê-lo", apontou outra muito indignada.



"Será que pediu autorização especiais ao presidente Marcelo para abrir uma exceção?", questionou uma seguidora irritada.



Desde o dia 15 de janeiro que cabeleireiros e barbearias estão impedidos de abrir ao público.



No entanto, a marca responsável pela mudança de visual da diretora da TVI furou as regras e foi duramente criticada nas redes sociais. Apagou posteriormente as imagens do novo look da apresentadora.



Cristina Ferreira mantém-se em silêncio em relação à polémica.

