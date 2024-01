Cachets recheados para os concorrentes do ‘Big Brother - Desafio Final’

01:30

O ‘Big Brother - Desafio Final’, da TVI, está ao rubro. Neste desafio, a estação de Queluz de Baixo escolheu os melhores concorrentes que já passaram na casa mais vigiada do país. Mas digamos que esta escolha não ficou barata à TVI.A revista ‘TV7 Dias’ descobriu os cachets de alguns dos participantes, que entraram desde o início do reality show, e estes diferem muito entre os concorrentes. "As discrepâncias são gigantes", disse uma fonte ligada ao projeto à mesma revista. Tendo em conta lista a que esta revista teve acesso, Jandira Dias, que desistiu do concurso, aceitou entrar na casa da Malveira por 150 euros por semana.Já Leandro entrou por 650€. Entretanto o cantor já foi expulso do desafio. Catarina Esparteiro que também já saiu do reality show entrou por 700€. Ainda Noélia Pereira regressou ao reality show por 800 euros. Por seu turno, Pedro Soá concordou com a TVI, 1050 euros. Contudo, dois dias depois da estreia foi expulso pelos portugueses recebendo apenas 300 euros.Os melhores cachets são atribuídos a Bárbara Parada que acordou 1000 euros e Miguel Vicente que recebe 2000 euros por semana.