Cadela de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão cai do segundo andar

01:30

Bianca Pereira

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão não ganharam para o susto após a cadela Lua, que adotaram há cerca de um mês, ter caído do segundo andar e partido uma das patas. Depois de o ator ter publicado um vídeo onde se mostra a praticar exercício físico, alguns fãs mais atentos repararam que o animal tinha uma pata engessada e estava a coxear.Esta segunda-feira, o artista esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no programa ‘Dois às 10’, da TVI, e fez questão de esclarecer o sucedido. "Ainda não falei muito sobre isso. Estávamos na expectativa, porque ela vai ser operada. No primeiro dia fora de casa, a nossa cadela caiu de um muro de seis metros e partiu uma das patas, os quatro dedos. Vai ter de pôr uma prótese, coitadinha", disse. A estrela do canal de Queluz de Baixo explicou ainda como tudo aconteceu. "Era um segundo andar. Ela saltou porque pensava que era um jardim. À partida, [depois da operação] vai ficar tudo bem", afirmou. Apesar de ter tentado esconder a situação, vivida há um mês, o namorado de Kelly Bailey admitiu as dificuldades da cadela em deslocar-se. "Toda a gente repara que ela está com dificuldade a andar", concluiu. Lua tem feito as delícias do casal, que não se inibe de partilhar constantemente momentos ternurentos com o animal nas redes sociais.Recorde-se que o ator, bem como a namorada, estiveram infetados com a Covid-19. Recuperado do novo coronavírus, o ator relatou aos anfitriões do programa dias de grande aflição e desespero. "Passei a noite de 30 para 31 no hospital porque tive um pico de tensão alta e achei estranho. O vírus, pelo menos no meu caso, atacou as minhas fraquezas", contou. Lourenço Ortigão garantiu ainda que não sabe como foi infetado.