Família de Rogério Samora desespera pela recuperação do ator

Primo do ator fez partilha nas redes sociais

28 jul 2021 • 12:28

continua hospitalizado após ter sofrido uma paragem cardiorespiratória, no passado dia 20 de julho. Família, amigos e a sua cadela Roca desesperam pela sua recuperação.Carlos Samora, primo da estrela da SIC, partilhou nas suas redes sociais que o animal de estimação de Rogério Samora está aos cuidados da tratadora até que este recupere e regresse a casa., revelou.Recorde-se que Rogério Samora sentiu-se mal durante as gravações de 'Amor Amor' , da SIC, e desde então está internado. O quadro clínico do ator é "muito grave".