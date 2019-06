Cadelas de Rita Pereira rendidas a Lonô

Rita Pereira e o filho

Heyvie a lamberem o bebé. Primeiro, mostra as cadelas 'ansiosas' para se aproximarem do menino, mas depois a atriz dá autorização para as Jack Russel Terrier darem carinhos a Lonô.

Na publicação dá para perceber que Lonô não se incomoda e que mantém uma relação próxima com as 'amigas' de quatro patas.



Rita Pereira e Guillaume Lang foram pais a 27 de dezembro de 2018.

Rita Pereira foi mãe, pela primeira vez, há cinco meses do pequeno Lonô. A atriz, desde então, tem partilhado vários momentos com o filho no Instagram.Esta quarta-feira, 29 de maio, Rita deliciou os seguidores ao mostrar as cadelas Hyndia e