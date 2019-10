Caio Lucas e Mariana Miyaki esperam novo bebé após aborto

01:30

André Filipe Oliveira

Dentro de três meses, Caio Lucas e Mariana Miyaki concretizam um dos seus maiores desejos: serem pais. O jogador do Benfica e a companheira esperam o primeiro filho, Pietro. Dizem que é um "bebé arco-íris".A expressão surge após um episódio traumático que aconteceu há cerca de um ano, quando Mariana sofreu um aborto espontâneo. Agora, revelam-se felizes com a oportunidade que lhes foi concedida, acreditam, por uma entidade superior. "Quando ela me contou, eu só sabia agradecer a Deus por isso", afiança Caio.O atacante dos encarnados e a mulher trocaram alianças há ano e meio e mudaram-se em definitivo para Portugal. Encantados com o País, asseguram que família é toda benfiquista.