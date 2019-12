Caio Lucas foi pai de um menino

Primeiro filho do jogador do Benfica nasceu na sexta-feira em Lisboa.

01:30

Caio Lucas foi pai pela primeira vez. O avançado do Benfica celebrou a chegada do pequeno Pietro na sexta-feira, um dia antes do jogo dos encarnados frente ao Vitória de Setúbal.O bebé, que é fruto da relação do jogador com Mariana Miyak, nasceu na Clínica de Santo António, em Lisboa. "Píretro Miyaki Fernandes, nasceu dia 20/12/2019 às 23:49, 3180 kg, 50 cm", anunciou o futebolista na sua página oficial do Instagram numa foto já tirada na maternidade. Num longo texto de boas-vindas ao filho, o jogador declarou amor eterno."Você chegou para mudar nosso viver... O papai promete te educar, te ensinar, cuidar de você , amar e te proteger o resto da minha vida. Só quero dizer que te amo e te amarei", escreveu o futebolista.