Caitlyn Jenner abandonada pela família e à beira do desespero

De acordo com o ‘National Enquirer’, Jenner está a atravessar "uma profunda crise emocional que, segundo alguns amigos, está a deixá-la a um passo do internamento numa clínica psiquiátrica". Ela sente-se "revoltada e isolada" por ter sido "abandonada" pela família.Além disso, o fracasso no amor está a deixá-la devastada, diz a publicação, apontando Sophia Hutchins, de 24, como uma das grandes desilusões amorosas da modelo., explica uma fonte próxima de Jenner.Recorde-se que Hutchins, que também é modelo transgénero, vive com Jenner há quase três anos, mas sempre assegurou que ela e o pai de Kendall e Kylie Jenner são apenas amigas.explica a mesma fonte.Esta situação também tem levado a modelo e ex-atleta olímpico a recorrer a "todo o tipo de tratamentos estéticos", alguns deles um pouco radicais."Nada parece fazê-la feliz e os amigos receiam que ela precise urgentemente de ajuda psiquiátrica antes que cometa uma loucura."