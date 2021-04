Caitlyn Jenner candidata-se a governadora da Califórnia

Gavin Newsom, atual governador da Califórnia. O pai de Kylie Jenner assumiu-se trangénero em 2015, e desde então tem sido uma ativista dos direitos dos LGBTQI+. Esta sexta-feira anunciou na sua conta de Twitter que se vai candidatar para ser o novo governador da Califórnia pelo partido republicano. As eleições estão marcadas para o próximo ano.





Gavin Newsom está a gerir a pandemia e o facto de não cumprir o que proclama. O democrata manda os cidadãos ficarem em casa enquanto "vai jantar com os seus amigos lobistas", acusou.

O facto de Caitlyn Jenner se candidatar será um marco importante para a comunidade transgénero visto que se pode tornar o primeiro governante transgénero à frente de um estado americano.











Caitlyn Jenner está decidida a derrotar, foi desta forma que anunciou a sua candidatura. Em comunicado reforçou que. Caitlyn Jenner justificou que é preciso mudar a gestão do estado.A revolta do novo candidato a governador aumentou com a forma como