Caitlyn Jenner serve vingança às Kardashians

Ex-atleta transgénero sempre desejou o fim de ‘Keeping up with the Kardashian’, após ser ‘afastada’ do formato.

05 out 2020 • 19:42

O fim de(KUWTK), após 20 temporadas, é a vingança perfeita para. "A Kris não era ninguém antes de se casar com Bruce Jenner [que entretanto mudou de sexo e passou a ser Caitlyn] em 1991. E nunca teria havido programa se ele não fosse um ex-atleta olímpico medalhado", explica uma fonte próxima do ex-casal à ‘Globe’, acrescentando que Caitlyn sentiu que foi injustamente expulsa do formato., acrescenta.Quando KUWTK começou, em 2007, Kris Houghton, mãe de Kourtney, Kim, Rob e Khloe (frutos da sua relação com Robert Kardashian), estava casada com Bruce Jenner. Os dois são pais de Kendall e Kylie.