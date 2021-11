Calendário Pirelli 2022 dedicado aos músicos

Rita Ora

Foto: Direitos Reservados

01:30

O calendário Pirelli 2022 já foi divulgado, depois de um ano de interregno. A 48ª edição, intitulada de ‘On the Road’, foi fotografada pelo cantor Bryan Adams e é uma edição de comemoração dos músicos internacionais, de 1960 até aos dias de hoje.Iggy Pop, Cher, Rita Ora, Jennifer Hudson, a rapper Saweetie e a cantora canadiana Grimes (‘ex’ de Elon Musk) são alguns dos artistas que aparecerem no calendário. A sessão fotográfica foi feita no verão do ano passado e foram tiradas em Los Angeles, nos EUA, e em Capri, Itália.O Pirelli foi lançado em 1964 e as protagonistas eram mulheres nuas, mas nos últimos anos o conceito do calendário acabou por mudar.