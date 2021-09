Rafael não pode masturbar-se

Foto: José Ferreira

20 set 2021 • 01:30

Rafael Teixeira deparou-se com um problema inusitado na casa mais famosa do País: não há privacidade suficiente para se masturbar.A confissão foi feita a Ana Barbosa, quando esta o questionou se iria treinar. Rafael respondeu que não, porque estava com a testosterona alta."Preciso de masturbar-me", afirmou. Mas havia um problema: "puseram câmaras na casa de banho!", explicou o concorrente, gerando uma onda de gargalhadas.