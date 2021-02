Cameron Diaz anuncia fim da carreira artística

Empenhada naquele a que chama o maior papel da sua vida, o de mãe e de esposa, Cameron Diaz não deverá voltar tão cedo ao cinema. O anúncio foi feito pela própria no decorrer de uma entrevista ao programa de rádio ‘Quarentined With Bruce’.A atriz, de 48 anos, que lançou o último filme em 2014, diz que não consegue imaginar-se longe da sua filha Raddix, de 1 ano. "Os meus próximos anos serão focados em ser esposa e mãe, o que é a coisa mais gratificante que já aconteceu na minha vida", explicou durante o programa. "Tem sido o melhor até agora, sem dúvida. Eu sinto que é tudo o que desejei durante muito tempo. Posso dedicar-me a isso sem ter outras distrações ."Além do mais, a atriz avançou que um afastamento do trabalho cinematográfico também lhe permitirá focar-se mais na sua marca de vinhos, Avaline. Há alguns anos que Cameron Diaz vinha afirmando que estava "semiaposentada" da sua carreira como atriz, mas desta feita parece que a decisão está mesmo tomada."Não consigo imaginar ser mãe no ponto em que estou agora com a minha filha no seu primeiro ano de vida e a trabalhar ao mesmo tempo. Não posso estar a gravar 14 ou 16 horas por dia longe dela", explicou a atriz.Recorde-se que Diaz anunciou em janeiro de 2020 que ela e o marido, o músico Benjamin Madden da banda Good Charlotte, eram pais de uma menina chamada Raddix Madden, que nasceu de uma barriga de aluguer.Questionada sobre se esta seria uma decisão definitiva a atriz preferiu não se comprometer. "Não consigo imaginar. Nunca se pode dizer nunca para nada na vida e eu sou esse tipo de pessoa, mas fazer um filme de novo? Não penso nisso. A verdade é que para já só consigo imaginar-me a ser mãe a tempo inteiro ".E vai mais longe: "Tenho pena de todas as mães que têm que ir trabalhar. O que quer que façam, sinto pena delas e de seus filhos. Poder ser a mãe que quero é uma sorte. Sou uma pessoa privilegiada".Recorde-se que entre 1994 a 2014, Diaz entrou em mais de quarenta filmes e tornou-se num dos rostos mais populares de Hollywood. Chegou a ser a atriz mais bem paga do mundo entre 2007 e 2008, quando cobrava 50 milhões de dólares por cada projeto em que participava.