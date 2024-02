Camila pode perder título

Desde que a Casa Real britânica anunciou que o rei Carlos III tem cancro, muitas questões se têm colocado sobre o futuro. Uma delas diz respeito a Camila, a rainha. O que acontecerá à mulher do rei de Inglaterra se viver mais tempo do que ele?



A corte tem o exemplo recente da rainha-mãe, Isabel Bowes-Lyon, viúva do rei Jorge VI, que viveu mais 50 anos do que o marido, sempre na varanda e nos bastidores do palácio de Buckingham. Mas este exemplo não se aplicará a Camila, porque a 'rainha-mãe' é, como o próprio nome indica, mãe do monarca seguinte, mas Camila não é mãe de William, que sucederá ao pai, caso este abdique ou morra.





Camila deixará de ter o título de 'rainha' e passará a ser referida como 'dowager queen', ou seja, 'rainha-viúva', conforme avança o site 'Máxima'

rainha Vitória.

Por isso,Além disso, quando William subir ao trono, Catherine será a nova monarca.Conforme lembra um especialista em assuntos da Casa Real da publicação 'Town & Country', a última vez que o título rainha-viúva foi usado foi em 1837, concretamente pela rainha Adelaide, mulher do rei William IV. O casal nunca teve filhos e, por isso, Adelaide nunca foi rainha-mãe. Quem sucedeu ao marido no trono foi uma sobrinha, a

O papel que Camila manterá na corte ou o seu local da residência são algo a definir pelas partes. Camilla poderá escolher manter-se na Clarence House, para onde se mudou com Carlos depois do casamento, ou escolher outra morada dentro do portfólio imobiliário da família real.